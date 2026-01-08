Умер известный украинский дирижер

фото: Facebook / Национальная филармония Украины

На 90 году жизни скончался бывший главный дирижер Государственного симфонического оркестра Украины и музыковед Игорь Блажков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную филармонию Украины.

Игорь Блажков был также главным дирижёром Киевского камерного оркестра в 1969-1976 годах. Тогда в филармонии звучали произведения композиторов XX века, многие из которых впервые были исполнены в Украине.

В 1988-1994 годах являлся главным дирижером Государственного симфонического оркестра Украины.

"Игорь Блажков был не только маэстро за дирижерским пультом, но и мыслителем, архивистом музыкальной памяти, человеком глубокой культуры и принципиальной позиции. Его вклад в развитие украинского музыкального искусства имеет поистине историческое значение", – говорится в сообщении.

