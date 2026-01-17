Отключение света 18 января: стало известно об ограничениях

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине в течение воскресенья, 18 января, продолжится действие почасовых отключений света для потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Отмечается, что 18 января в течение всех суток и во всех регионах для бытовых потребителей будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности промышленности и бизнеса.

Причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых терактов против украинской энергетики. Количество одновременно задействованных при отключении очередей не раскрывается.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла. Соответствующее заявление было сделано в ГУР.