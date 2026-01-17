14:38  17 января
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
10:55  17 января
В Киевской области более 50 тысяч домов остались без света из-за атаки россиян
09:22  17 января
Россияне ночью снова атаковали Одесщину: поврежден энергообъект
UA | RU
UA | RU
17 января 2026, 20:35

Отключение света 18 января: стало известно об ограничениях

17 января 2026, 20:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине в течение воскресенья, 18 января, продолжится действие почасовых отключений света для потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Отмечается, что 18 января в течение всех суток и во всех регионах для бытовых потребителей будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности промышленности и бизнеса.

Причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых терактов против украинской энергетики. Количество одновременно задействованных при отключении очередей не раскрывается.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла. Соответствующее заявление было сделано в ГУР.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго отключения света энергетика экономика
Снова без света: в Укрэнерго предупредили об отключении 17 января
16 января 2026, 18:24
Экстренные отключения по всему Киеву: что говорят о возвращении плановых графиков
16 января 2026, 11:25
В Украине не осталось ни одной целой электростанции – Шмигаль
16 января 2026, 10:49
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
РФ за 2025 год украла более 2 миллионов тонн украинского зерна
17 января 2026, 19:35
РФ готовит новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины
17 января 2026, 18:17
Украину ждет тяжелая зима, блекаут, а особенно Киев
17 января 2026, 17:22
Хлеб и крупы будут дорожать: эксперт поделился прогнозом на 2026 год
17 января 2026, 16:59
Украинцы могут полностью остаться без света и тепла
17 января 2026, 16:31
Во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе более 1000 пачек сигарет
17 января 2026, 14:59
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
17 января 2026, 14:38
Делегация Украины прибыла в США для очередного раунда переговоров
17 января 2026, 13:30
Переговорный процесс с Путиным – путь к масштабизации конфликта и продолжению войны
17 января 2026, 13:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »