Снова без света: в Укрэнерго предупредили об отключении 17 января

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 17 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в ведомстве.

Напомним, 16 января вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что из-за систематических массированных ударов врага в Украине не осталось ни одной уцелевшей электростанции. Все объекты энергетики получили те или иные повреждения.