16:40  16 января
В Херсонской области массово увольняются мэры городов
16:04  16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 18:24

Снова без света: в Укрэнерго предупредили об отключении 17 января

16 января 2026, 18:24
иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 17 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в ведомстве.

Напомним, 16 января вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что из-за систематических массированных ударов врага в Украине не осталось ни одной уцелевшей электростанции. Все объекты энергетики получили те или иные повреждения.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
