08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
16 января 2026, 11:25

Экстренные отключения по всему Киеву: что говорят о возвращении плановых графиков

16 января 2026, 11:25
Иллюстративное фото: ДТЭК
В Киеве на сегодня для всех домов применяются экстренные отключения

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

"Все дома находятся в графике экстренных отключений. Надеемся, что в ближайшее время ситуация урегулируется и мы перейдем на плановые отключения, хотя подтвержденной информации от предоставления услуг пока нет", – отметила Поп.

По ее словам, по состоянию на сегодня в столице 287 домов оставались без централизованного теплоснабжения. Сейчас количество таких домов сократилось до 127, не считая объектов, где подача тепла невозможна из-за аварийного состояния. Коммунальные службы работают круглосуточно.

Самая сложная ситуация, по словам пресс-секретаря КГВА, наблюдается в Голосеевском и Деснянском районах. В других районах процент отключений меньше, однако общее количество домов без отопления остается значительным.

Екатерина Поп также сообщила, что почти в каждом районе зафиксированы разрывы труб в многоэтажках , что связано с несвоевременным сливом воды из систем отопления.

"Все такие случаи находятся на контроле районных государственных администраций. По каждому дому определяются сроки проведения работ и возможности возобновления теплоснабжения", – добавила она.

Как известно, в ночь на 9 января Киев подвергся массированной атаке российских войск.

По словам и. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, энергетическая инфраструктура столицы получила серьезные повреждения в результате последних массированных атак. Поэтому систему отопления приходилось временно останавливать в 6000 домов. Пока ситуация остается тяжелой, но контролируемой.

