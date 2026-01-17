Українці можуть повністю залишитися без світла і тепла
Росія планує удари по підстанціях українських АЕС
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУР МО.
За даними відомства, таким чином, РФ хоче змусити Україну підписати капітуляційні умови після завершення війни.
Раніше ми повідомляли про те, що зима 2025/26 років буде найважчою за весь час повномасштабного вторгнення. Українці можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання.
