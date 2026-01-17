Відключення світла 18 січня: стало відомо про обмеження

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні протягом неділі, 18 січня продовжиться дія погодинних відключень світла для споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Зазначається, що 18 січня протягом усієї доби та в усіх регіонах для побутових споживачів будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причина введення обмежень, це наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що українці можуть повністю залишитися без світла і тепла. Відповідну заяву зробили у ГУР.