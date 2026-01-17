Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 17 января
По состоянию на 17 января 2026 г. потери армии РФ за сутки составили более 1100 человек личного состава. Также украинские военные уничтожили многих беспилотников и техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Итак, по состоянию на 17 января 2026 включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава – около 1225590 (1130) человек.
- танков – 11 569 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 914 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 36 261 (+31) ед.
- РСЗО – 1 615 (+1) ед.
- средства ПВО – 1278 (+1) ед.
- самолетов – 434 ед.
- вертолетов – 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 108 605 (+721) ед.
- крылатые ракеты – 4 163 ед.
- корабли/катера – 28 ед.
- подводные лодки – 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 74 601 (+115) ед.
- специальная техника – 4 044 ед.
Как сообщалось, Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской армии. Днем ранее украинские защитники ликвидировали около 1400 окупантов.
