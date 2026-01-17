09:22  17 января
17 января 2026, 08:47

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 17 января

17 января 2026, 08:47
иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 17 января 2026 г. потери армии РФ за сутки составили более 1100 человек личного состава. Также украинские военные уничтожили многих беспилотников и техники врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Итак, по состоянию на 17 января 2026 включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава – около 1225590 (1130) человек.
  • танков – 11 569 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 914 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 36 261 (+31) ед.
  • РСЗО – 1 615 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1278 (+1) ед.
  • самолетов – 434 ед.
  • вертолетов – 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 108 605 (+721) ед.
  • крылатые ракеты – 4 163 ед.
  • корабли/катера – 28 ед.
  • подводные лодки – 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 74 601 (+115) ед.
  • специальная техника – 4 044 ед.

Как сообщалось, Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской армии. Днем ранее украинские защитники ликвидировали около 1400 окупантов.

