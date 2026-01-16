Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1370 оккупантов, шесть танков, четыре бронемашины, 48 артиллерийских систем, три РСЗО, а также 182 единицы автомобильной и специальной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составили:

Напомним, пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине. В результате боя был уничтожен 21 захватчик, еще 11 ранены.