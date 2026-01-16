Потери врага: бойцы ВСУ ликвидировали за сутки почти 1400 оккупантов
Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1370 оккупантов, шесть танков, четыре бронемашины, 48 артиллерийских систем, три РСЗО, а также 182 единицы автомобильной и специальной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составили:
Напомним, пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине. В результате боя был уничтожен 21 захватчик, еще 11 ранены.
