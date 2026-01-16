08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
16 января 2026, 07:31

Потери врага: бойцы ВСУ ликвидировали за сутки почти 1400 оккупантов

16 января 2026, 07:31
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1370 оккупантов, шесть танков, четыре бронемашины, 48 артиллерийских систем, три РСЗО, а также 182 единицы автомобильной и специальной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составили:

Потери россиян 16 января 2025 года

Напомним, пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине. В результате боя был уничтожен 21 захватчик, еще 11 ранены.

война фронт ВСУ оккупанты российская армия потери россиян
07 августа 2025
