17 січня 2026, 08:47

Генштаб назвав втрати РФ станом на 17 січня

17 січня 2026, 08:47
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на 17 січня 2026 року втрати армії РФ за добу склали понад 1100 осіб особового складу. Також українські військові знищили багато безпілотників і техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Отже, станом на 17 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу – близько 1 225 590 (1 130) осіб.
  • танків – 11 569 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од.
  • артилерійських систем – 36 261 (+31) од.
  • РСЗВ – 1 615 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 278 (+1) од.
  • літаків – 434 од.
  • гелікоптерів – 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од.
  • крилаті ракети – 4 163 од.
  • кораблі / катери – 28 од.
  • підводні човни – 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 74 601 (+115) од.
  • спеціальна техніка – 4 044 од.

Як повідомлялось, Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російській армії. Днем раніше українські захисники ліквідували майже 1400 окупантів.

