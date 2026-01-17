Генштаб назвав втрати РФ станом на 17 січня
Станом на 17 січня 2026 року втрати армії РФ за добу склали понад 1100 осіб особового складу. Також українські військові знищили багато безпілотників і техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Отже, станом на 17 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу – близько 1 225 590 (1 130) осіб.
- танків – 11 569 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од.
- артилерійських систем – 36 261 (+31) од.
- РСЗВ – 1 615 (+1) од.
- засоби ППО – 1 278 (+1) од.
- літаків – 434 од.
- гелікоптерів – 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од.
- крилаті ракети – 4 163 од.
- кораблі / катери – 28 од.
- підводні човни – 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 601 (+115) од.
- спеціальна техніка – 4 044 од.
Як повідомлялось, Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російській армії. Днем раніше українські захисники ліквідували майже 1400 окупантів.
Українським військовим поставляли браковані балістичні окуляриВсі новини »
16 січня 2026, 19:28Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 53 з 76 російських безпілотників
16 січня 2026, 08:40Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
15 січня 2026, 21:26
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Росіяни вночі знову атакували Одещину: пошкоджено енергооб'єкт
17 січня 2026, 09:22Синоптики попередили про погіршення погоди 17 січня
17 січня 2026, 08:10"Це було грою з його боку": зірка Холостяка Іра Пономаренко розповіла, яка була її остання зустріч із Тарасом Цимбалюком
17 січня 2026, 01:35"Невиправдані надії": співачка Аліна Гросу зізналась, як важко їй далась вагітність
17 січня 2026, 00:55В Україні подорожчали огірки: скільки тепер коштує кілограм
17 січня 2026, 00:35В Україні різко здорожчали тепличні помідори: яка тепер ціна за кілограм
16 січня 2026, 23:55В Україні різко впали ціни на масло: скільки тепер треба платити за пачку
16 січня 2026, 23:35На Житомирщині автівка вилетіла в кювет та перекинулась
16 січня 2026, 22:55На Харківщині 18-річний хлопець на Chevrolet збив дитину
16 січня 2026, 22:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »
Всі блоги »