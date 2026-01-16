Таксі вперше від початку 2022 року працюватиме цілодобово у Києві
В столиці уже з 17 січня кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
За даними видання, відповідний дозвіл служби таксі отримали від місцевої влади.
Як відомо, 16 січня Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.
Водночас торговельно-розважальні центри, аптеки, заправки і не тільки, які будуть значитися як пункти незламності, зможуть працювати цілодобово.
Нагадаємо, днями у Києві було частково призупинено рух наземного електротранспорту. Це сталося через екстрені відключення електропостачання.
На Київщині посеред дня пограбували 70-річного водія маршруткиВсі новини »
16 січня 2026, 18:15У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
16 січня 2026, 16:04Економія світла та тепла: у Києві школярі відпочиватимуть до 1 лютого
16 січня 2026, 13:44
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Українець очолив рейтинг найкращих боксерів світу
16 січня 2026, 21:596 тисяч доларів за "тур" до Угорщини: на Закарпатті ділки влаштували "таксі на воді" для ухилянтів
16 січня 2026, 21:55У Нікополі росіяни вбили двох людей
16 січня 2026, 21:35Україна і США завтра почнуть новий раунд переговорів
16 січня 2026, 20:59Житель Слов'янська передава росіянам координати ЗСУ
16 січня 2026, 20:55Українець отримав престижну музичну премію
16 січня 2026, 20:06ПриватБанк призупиняє усі операції з картками
16 січня 2026, 19:52Українським військовим поставляли браковані балістичні окуляри
16 січня 2026, 19:28Знову без світла: в Укренерго попередили про відключення 17 січня
16 січня 2026, 18:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »
Всі блоги »