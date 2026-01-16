20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 21:29

Таксі вперше від початку 2022 року працюватиме цілодобово у Києві

16 січня 2026, 21:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В столиці уже з 17 січня кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, відповідний дозвіл служби таксі отримали від місцевої влади.

Як відомо, 16 січня Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

Водночас торговельно-розважальні центри, аптеки, заправки і не тільки, які будуть значитися як пункти незламності, зможуть працювати цілодобово.

Нагадаємо, днями у Києві було частково призупинено рух наземного електротранспорту. Це сталося через екстрені відключення електропостачання.

16 січня 2026
07 серпня 2025
