Украинец получил престижную музыкальную премию

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "УП.Культура".

Имена победителей были объявлены 15 января 2026 г. во время церемонии MME Awards в рамках фестиваля Eurosonic Noorderslag в Нидерландах.

Украинец получил 10 тысяч евро на развитие карьеры.

Напомним, Carpetman ранее был участником группы Kalush Orchestra, победившей на Евровидении 2022. Сейчас она имеет более 1,7 млн ежемесячных слушателей на Spotify. Его популярнейший трек Feel So Cold собрал более 25 млн прослушиваний на Spotify и более 37 млн просмотров клипа на YouTube.

Ранее мы сообщали о том, что украинский певец Carpetman номинировался на престижную международную премию Music Moves Europe Awards. Эта премия является престижной наградой ЕС, отмечающей самых ярких новых артистов континента.