Українець отримав престижну музичну премію

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Виконавець Carpetman став переможцем європейської музичної премії Music Moves Europe Awards

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "УП.Культура".

Імена переможців було оголошено 15 січня 2026 року під час церемонії MME Awards у межах фестивалю Eurosonic Noorderslag у Нідерландах.

Українець отримав 10 тисяч євро на розвиток кар'єри.

Нагадаємо, Carpetman раніше був учасником гурту Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні 2022. Наразі він має понад 1,7 млн щомісячних слухачів на Spotify. Його найпопулярніший трек Feel So Cold зібрав понад 25 млн прослуховувань на Spotify та більш як 37 млн переглядів кліпу на YouTube.

Раніше ми повідомляли про те, що українського співака Carpetman номінували на престижну міжнародну премію Music Moves Europe Awards. Ця премія є престижною нагородою ЄС, яка відзначає найяскравіших нових артистів континенту.

