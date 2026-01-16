20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 18:24

Знову без світла: в Укренерго попередили про відключення 17 січня

16 січня 2026, 18:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 17 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 16 січня віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через систематичні масовані удари ворога в Україні не залишилося жодної вцілілої електростанції. Усі об’єкти енергетики зазнали тих чи інших пошкоджень.

Екстрені відключення по всьому Києву: що кажуть про повернення планових графіків
16 січня 2026, 11:25
Британія допомагає Україні: 20 млн фунтів на енергетику під час морозів
16 січня 2026, 07:49
В Укренерго повідомили про відключення 16 січня: усю добу та в усіх регіонах
15 січня 2026, 19:34
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Українець отримав престижну музичну премію
16 січня 2026, 20:06
ПриватБанк призупиняє усі операції з картками
16 січня 2026, 19:52
Українським військовим поставляли браковані балістичні окуляри
16 січня 2026, 19:28
На Київщині посеред дня пограбували 70-річного водія маршрутки
16 січня 2026, 18:15
РФ посилює тиск у Запорізькій області, українські підрозділи змушені залишати позиції
16 січня 2026, 17:56
На Буковині прикордонники врятували чоловіка, який намагався втекти до Румунії і провалився під лід
16 січня 2026, 17:23
На Полтавщині хлопець вкрав авто і потрапив у ДТП
16 січня 2026, 16:55
В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка, возили в авто по місту та вимагали 6000 доларів
16 січня 2026, 16:55
На Херсонщині масово звільняються мери міст
16 січня 2026, 16:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
