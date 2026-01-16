Знову без світла: в Укренерго попередили про відключення 17 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 17 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 16 січня віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через систематичні масовані удари ворога в Україні не залишилося жодної вцілілої електростанції. Усі об’єкти енергетики зазнали тих чи інших пошкоджень.