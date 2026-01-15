21:26  15 січня
15 січня 2026, 19:34

В Укренерго повідомили про відключення 16 січня: усю добу та в усіх регіонах

15 січня 2026, 19:34
Читайте также на русском языке
фото: tsn.ua
Читайте также
на русском языке

В Україні 16 січня продовжать діяти графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Завтра, 16 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додали в Укренерго.

Раніше повідомлялось, що зима 2025/26 років буде найважчою за увесь час повномасштабного вторгнення. Споживачі можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
