В Укренерго повідомили про відключення 16 січня: усю добу та в усіх регіонах

фото: tsn.ua

В Україні 16 січня продовжать діяти графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Завтра, 16 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додали в Укренерго.

Раніше повідомлялось, що зима 2025/26 років буде найважчою за увесь час повномасштабного вторгнення. Споживачі можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання.