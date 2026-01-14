Под Киевом люди сидят без света более 20 часов

иллюстративное фото: из открытых источников

Жилой комплекс «Львовский» в Петропавловской Борщаговке Киевской области без света уже более 20 часов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Борщаговка СБ,ППБ NEWS".

По словам местных жителей, окрестные дома уже с электроснабжением, в то время как ЖК "Львовский" находится в режиме "аварийные работы", и время отключения продолжается.

"Сами операторы не видят по адресам аварии и говорят что есть свет или придумывают, что экстренные в районе (на сайте ДТЭК Бучанский район отсутствует в перечне)", – отмечают люди.

По словам жителей, в квартирах уже 13 градусов, там полно маленьких детей и уже все устройства разрядились.

Как сообщалось, из-за российских обстрелов без света остаются Киев и ряд областей. По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это разрешает безопасность.