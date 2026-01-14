13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
09:35  14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
08:38  14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
14 января 2026, 14:25

Украина получила нового вице-премьера и министра энергетики

14 января 2026, 14:25
Читайте також українською мовою
фото: rbc.ua
Дениса Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За соответствующее решение проголосовали 248 депутатов.

Напомним, во время первого голосования, которое было 13 января, его кандидатура не получила достаточной поддержки – за назначение отдали голоса только 210 народных депутатов.

Как сообщалось, кадровые перестановки в правительстве будут продолжены. После сегодняшних голосований должен решиться вопрос с назначением нового главы комитета правовой политики, а Министерство юстиции возглавит Денис Маслов.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
07 августа 2025
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
