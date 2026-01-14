Украина получила нового вице-премьера и министра энергетики

фото: rbc.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За соответствующее решение проголосовали 248 депутатов.

Напомним, во время первого голосования, которое было 13 января, его кандидатура не получила достаточной поддержки – за назначение отдали голоса только 210 народных депутатов.

Как сообщалось, кадровые перестановки в правительстве будут продолжены. После сегодняшних голосований должен решиться вопрос с назначением нового главы комитета правовой политики, а Министерство юстиции возглавит Денис Маслов.