Украина получила нового вице-премьера и министра энергетики
Дениса Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
За соответствующее решение проголосовали 248 депутатов.
Напомним, во время первого голосования, которое было 13 января, его кандидатура не получила достаточной поддержки – за назначение отдали голоса только 210 народных депутатов.
Как сообщалось, кадровые перестановки в правительстве будут продолжены. После сегодняшних голосований должен решиться вопрос с назначением нового главы комитета правовой политики, а Министерство юстиции возглавит Денис Маслов.
