Голосы, которых не хватало для назначения Федорова и Шмыгаля, сегодня могут найтись – СМИ

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Сегодня, 14 января, в Верховной Раде могут появиться необходимые голоса для назначения Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По словам собеседников издания, кадровые перестановки в правительстве будут продолжаться. После сегодняшних голосований должен решиться вопрос с назначением нового главы комитета правовой политики, а Министерство юстиции возглавит Денис Маслов.

В перспективе возможны и другие изменения в Кабмине. В частности, в повестке дня остается вопрос относительно министра образования Оксена Лисового , кресло которого давно находится под вопросом.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, сегодня "Совет спокойно проголосует за Министра обороны".

"И так же точно проголосуют продолжение военного положения и всеобщей мобилизации. Все остальные (в том числе два кадровых: МинЭнерго и ФГИУ) пока под вопросом", – подчеркнул нардеп.

Напомним, накануне народные депутаты не проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали только 210 депутатов, в то время как для утверждения необходимо было набрать не менее 226 голосов.

Денис Шмигаль и Михаил Федоров подали в Совет заявления об отставке. Планируется, что Шмигаль покинет пост министра обороны и перейдет на пост министра энергетики, а его место займет действующий министр цифровизации Федоров.