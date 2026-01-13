В Варшавском аэропорту украинку оштрафовали за надпись "бомба" на лбу

Фото: rmf24.pl

В Варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена 29-летнюю украинку задержали после того, как она написала на лбу слово "бомба" губной помадой

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на RMF 24, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 11 января, когда женщина ожидала рейса в Цюрих.

По информации службы безопасности аэропорта, они сообщили пограничникам о пассажирке, у которой на лбу была надпись "бомба". Во время задержания женщина вела себя спокойно, выполняла все указания правоохранителей и не проявляла агрессии.

После проведения личного досмотра и проверки багажа опасных предметов не обнаружили. Украинка объяснила, что надпись во главе сделала как шутку.

Однако за свою "шутку" пассажирка получила штраф в размере 500 злотых и не была допущена на рейс в Цюрих.

Напомним, в декабре 2025 года в центре Кракова гражданин Украины за рулем Volkswagen Tiguan протаранил забор церкви Святого Креста. Полиция сообщила, что уровень алкоголя в крови водителя составил 1,68 промилле.