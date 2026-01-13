У Варшавському аеропорту українку оштрафували за напис "бомба" на чолі

Фото: rmf24.pl

У Варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена 29-річну українку затримали після того, як вона написала на чолі слово "бомба" губною помадою

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у неділю, 11 січня, коли жінка очікувала на рейс до Цюріха.

За інформацією служби безпеки аеропорту, вони повідомили прикордонників про пасажирку, у якої на чолі був напис "бомба". Під час затримання жінка поводилася спокійно, виконувала всі вказівки правоохоронців і не проявляла агресії.

Після проведення особистого огляду та перевірки багажу небезпечних предметів не виявили. Українка пояснила, що напис на чолі зробила як жарт.

Проте за свій "жарт" пасажирка отримала штраф у розмірі 500 злотих і не була допущена на рейс до Цюріха.

