01:35  13 січня
Особливий день: шеф-кухар Євген Клопотенко показав, як робив коханій пропозицію
23:55  12 січня
В Україні змінились ціни на яйця: яка вартість на початку 2026 року
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
13 січня 2026, 07:23

У Варшавському аеропорту українку оштрафували за напис "бомба" на чолі

13 січня 2026, 07:23
Фото: rmf24.pl
У Варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена 29-річну українку затримали після того, як вона написала на чолі слово "бомба" губною помадою

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у неділю, 11 січня, коли жінка очікувала на рейс до Цюріха.

За інформацією служби безпеки аеропорту, вони повідомили прикордонників про пасажирку, у якої на чолі був напис "бомба". Під час затримання жінка поводилася спокійно, виконувала всі вказівки правоохоронців і не проявляла агресії.

Після проведення особистого огляду та перевірки багажу небезпечних предметів не виявили. Українка пояснила, що напис на чолі зробила як жарт.

Проте за свій "жарт" пасажирка отримала штраф у розмірі 500 злотих і не була допущена на рейс до Цюріха.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в центрі Кракова громадянин України за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста. Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле.

