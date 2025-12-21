Украинская школьница стала жертвой травли в Варшаве: МИД требует реакции

Фото: Офис Президента

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Польшу к справедливому и показательному наказанию лиц, проявляющих ксенофобское отношение к украинцам

.Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Это произошло на фоне сообщений о травле 15-летней Дарьи Гладыр, дочери бывшего игрока сборной Украины по волейболу, в престижном варшавском лицее TE Vizja.

Сибига назвал категорически недопустимым отношение польских одноклассников к школьнице и сообщил, что поднимал этот вопрос на переговорах с польским коллегой Радославом Сикорским, получив заверения в ответной реакции.

Министр подчеркнул, что украинский народ не заслуживает подобного отношения, и несколько показательных кейсов ответственности могут продемонстрировать, что такое поведение не приемлемо в цивилизованном обществе.

Он поручил всей консульской вертикали отслеживать подобные случаи и реагировать оперативно и принципиально.

Справка: Юрий Гладыр – известный украинский волейболист, выступавший за сборную Украины и получивший значительный опыт в европейских клубах. С 2013 года польское гражданство.

Напомним, в сентябре в Варшане в районе Белеленко произошло жестокое нападение на молодых украинцев . По данным полиции, нападавшие сначала высказывали оскорбительные высказывания и нецензурную брань из-за их национальности, а затем прибегли к физическому насилию.