Нацбанк знову оновив курс долара

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт НБУ.

Так, новий максимум на 13 січня – 43,26 гривень за 1 долар США.

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банках також продовжує зростання, до 17:30 він піднявся до 43,53 гривень. Це значення на 12 копійок вище за вартість валюти попереднього дня.

Експерти зауважують, що до кінця січня валюта стабілізується.

Як повідомлялось, фінансовий ринок демонструє помітні коливання, а Нацбанк фіксує чергове зростання вартості іноземних валют. Водночас НБУ продовжує утримувати контроль за ситуацією, коригуючи параметри валютної політики відповідно до економічних умов.