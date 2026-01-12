19:33  12 січня
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
15:24  12 січня
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 19:15

Нацбанк знову оновив курс долара

12 січня 2026, 19:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Національний банк України продовжує піднімати офіційний курс американського долара до рекордних значень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт НБУ.

Так, новий максимум на 13 січня – 43,26 гривень за 1 долар США.

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банках також продовжує зростання, до 17:30 він піднявся до 43,53 гривень. Це значення на 12 копійок вище за вартість валюти попереднього дня.

Експерти зауважують, що до кінця січня валюта стабілізується.

Як повідомлялось, фінансовий ринок демонструє помітні коливання, а Нацбанк фіксує чергове зростання вартості іноземних валют. Водночас НБУ продовжує утримувати контроль за ситуацією, коригуючи параметри валютної політики відповідно до економічних умов.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
