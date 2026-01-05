Фото: Офис Президента

Службу безопасности Украины может возглавить начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара. Именно с ним сегодня, 5 января, Владимир Зеленский обсудил дальнейшее развитие ведомства

Об этом президент написал в Facebook, передает RegioNews .

Глава государства поблагодарил Хмару и всех украинских спецназовцев за весомый вклад в боевые действия на протяжении всех лет полномасштабной войны.

По словам Зеленского, благодаря их работе Украина достигает необходимых результатов в защите государства, а украинские воины заслуживают наибольшего уважения и благодарности.

Президент также отметил, что опыт украинских спецназовцев и Центра спецопераций "А" будет масштабирован, а во время встречи обсудили возможности системного развития СБУ и готовящиеся специальные операции.

Что известно о Евгении Хмаре

Сведений о Евгении Хмаре в открытом доступе немного. Однако его служба в спецподразделениях СБУ отличается стабильным ростом и высокими профессиональными достижениями.

В марте 2019 тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом Даниила Галицкого – за мужество, личный вклад в укрепление национальной безопасности и образцовое исполнение служебных обязанностей.

В последние годы Хмара занимал руководящие должности в структуре ЦСО "А". Его деятельность тесновато связана с проведением контртеррористических операций, спецопераций в тылу неприятеля и защитой государственных интересов в зоне боевых действий.

Напомним, сегодня, 5 января, Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за боевую работу и очертил дальнейшие задачи в системе Службы безопасности.