12:24  05 января
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
09:28  05 января
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
UA | RU
UA | RU
05 января 2026, 13:56

Стало известно, кто может возглавить СБУ после Малюка

05 января 2026, 13:56
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Службу безопасности Украины может возглавить начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара. Именно с ним сегодня, 5 января, Владимир Зеленский обсудил дальнейшее развитие ведомства

Об этом президент написал в Facebook, передает RegioNews .

Глава государства поблагодарил Хмару и всех украинских спецназовцев за весомый вклад в боевые действия на протяжении всех лет полномасштабной войны.

По словам Зеленского, благодаря их работе Украина достигает необходимых результатов в защите государства, а украинские воины заслуживают наибольшего уважения и благодарности.

Президент также отметил, что опыт украинских спецназовцев и Центра спецопераций "А" будет масштабирован, а во время встречи обсудили возможности системного развития СБУ и готовящиеся специальные операции.

Что известно о Евгении Хмаре

Сведений о Евгении Хмаре в открытом доступе немного. Однако его служба в спецподразделениях СБУ отличается стабильным ростом и высокими профессиональными достижениями.

В марте 2019 тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом Даниила Галицкого – за мужество, личный вклад в укрепление национальной безопасности и образцовое исполнение служебных обязанностей.

В последние годы Хмара занимал руководящие должности в структуре ЦСО "А". Его деятельность тесновато связана с проведением контртеррористических операций, спецопераций в тылу неприятеля и защитой государственных интересов в зоне боевых действий.

Напомним, сегодня, 5 января, Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за боевую работу и очертил дальнейшие задачи в системе Службы безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Зеленский Владимир руководитель Евгений Хмара Кандидат
Бывшая министерка Канады стала советницей президента Зеленского
05 января 2026, 12:40
Гончаренко: Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ
05 января 2026, 08:05
Пограничная служба Украины получила нового и.о. председателя, – указ Президента
04 января 2026, 18:21
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Зеленский временно назначил нового главу СБУ
05 января 2026, 14:33
Харьков под обстрелом: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру пятью ракетами
05 января 2026, 14:22
Малюк больше не возглавляет СБУ, но получил новые задачи от Зеленского
05 января 2026, 13:28
В Днепре во время тревоги раздались взрывы: Shahed зацепился за провода
05 января 2026, 12:59
Бывшая министерка Канады стала советницей президента Зеленского
05 января 2026, 12:40
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
05 января 2026, 12:24
Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента
05 января 2026, 12:00
Киев под обстрелом РФ: количество пострадавших возросло до четырех человек
05 января 2026, 11:37
Только 10% украинцев поддерживают выборы во время войны – опрос
05 января 2026, 11:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »