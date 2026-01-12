Украинский автобус в Финляндии вылетел в кювет – никто не пострадал

Скриншот с видео

В воскресенье утром, 11 января, украинский пассажирский автобус попал в ДТП в провинции Похьянмаа на севере Финляндии

Об этом сообщает финская полиция и Yle, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на кольцевой развязке между национальным шоссе 4 и Асемантией.

По предварительным данным, автобус въехал на развязку на слишком высокой скорости и, несмотря на экстренное торможение, съехал в кювет.

В момент аварии в салоне находились пассажиры, однако, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 16 декабря вблизи Братиславы, столицы Словакии, автобус с пассажирами из Украины попал в аварию. В салоне находились 11 человек – все украинцы. Словацкие медиа сообщают о 8 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.