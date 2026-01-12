Украинский автобус в Финляндии вылетел в кювет – никто не пострадал
В воскресенье утром, 11 января, украинский пассажирский автобус попал в ДТП в провинции Похьянмаа на севере Финляндии
Об этом сообщает финская полиция и Yle, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел на кольцевой развязке между национальным шоссе 4 и Асемантией.
По предварительным данным, автобус въехал на развязку на слишком высокой скорости и, несмотря на экстренное торможение, съехал в кювет.
В момент аварии в салоне находились пассажиры, однако, к счастью, никто не пострадал.
Напомним, в ночь на 16 декабря вблизи Братиславы, столицы Словакии, автобус с пассажирами из Украины попал в аварию. В салоне находились 11 человек – все украинцы. Словацкие медиа сообщают о 8 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киеве прорвало трубы: жители жалуются на отсутствие отопления и света
12 января 2026, 09:58Россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины
12 января 2026, 09:55В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека
12 января 2026, 09:38Столкновение микроавтобуса и грузовика на Львовщине: одна погибшая и пятеро травмированных
12 января 2026, 09:27В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника
12 января 2026, 09:26ПВО обезвредила 135 из 156 российских дронов: есть попадания на 11 локациях
12 января 2026, 09:12Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
12 января 2026, 08:57В Киеве в результате ночной атаки пострадал Соломенский район
12 января 2026, 08:49ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
12 января 2026, 08:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »