Український автобус у Фінляндії вилетів у кювет – ніхто не постраждав

Скриншот із відео

У неділю вранці, 11 січня, український пасажирський автобус потрапив у ДТП у провінції Пох'янмаа на півночі Фінляндії

Про це повідомляє фінська поліція та Yle, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався на кільцевій розв'язці між національним шосе 4 та Асемантією.

За попередніми даними, автобус в'їхав на розв’язку на надто високій швидкості, і, незважаючи на екстрене гальмування, з’їхав у кювет.

У момент аварії в салоні перебували пасажири, проте, на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 16 грудня поблизу Братислави, столиці Словаччини, автобус із пасажирами з України потрапив у аварію. В салоні перебували 11 людей – усі українці. Словацькі медіа повідомляють про 8 постраждалих, двоє з них у важкому стані.