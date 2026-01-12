08:57  12 января
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
Хотел поздравить друзей – получил дело: иностранец запустил салют в Прикарпатье
12 января 2026, 07:50

Атака россиян на Одессу: поврежден объект инфраструктуры и дома, есть обесточивание

Фото: ОВА
Враг продолжает террор мирной Одессы. После ночной атаки на город поврежден объект инфраструктуры и жилые дома

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение – специалисты работают над восстановлением. Тепло-, водоснабжение и водоотвод функционируют в штатном режиме.

Предварительно, в результате вражеской атаки пострадали два человека.

Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены.

На месте атаки развернули оперативный штаб, куда жители могут обращаться за получением компенсации по госпрограмме "єВідновлення" и из городского бюджета. Жителям, чье жилье пострадало, оказывают консультации и помощь.

Также развернут пункт обогрева. Работники ЖКС производят закрытие выбитых окон.

Напомним, в ночь на 12 января войска РФ совершили атаку на Украину ударными беспилотниками. В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, работали силы ПВО. В результате атаки вспыхнул пожар в Соломенском районе столицы.

война Одесса обстрелы инфраструктура повреждения пострадавшие последствия обесточивание
