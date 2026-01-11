09:59  11 січня
РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
08:26  11 січня
Американський телеканал виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль"
10:35  10 січня
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
11 січня 2026, 08:42

У Раді готують радикальні обмеження для чоловіків старше 25 років

11 січня 2026, 08:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Народні депутати готують закон про відміну відстрочки для абітурієнтів віком від 25 років

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону.

За його словами, у парламенті готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.

"Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку", – зазначив нардеп.

Бабак додав, що держава не може обмежити право на освіту, звичайно, але тим часом буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються.

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває вже четвертий рік – відтоді, як її оголосили 24 лютого 2022 року. Нещодавно Кабмін спростив процедуру бронювання для критично важливих підприємств та працівників оборонно-промислового комплексу. Інших серйозних змін у процедурі бронювання на 2026 рік поки що немає.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
