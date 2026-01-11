У Раді готують радикальні обмеження для чоловіків старше 25 років
Народні депутати готують закон про відміну відстрочки для абітурієнтів віком від 25 років
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону.
За його словами, у парламенті готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.
"Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку", – зазначив нардеп.
Бабак додав, що держава не може обмежити право на освіту, звичайно, але тим часом буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються.
Нагадаємо, мобілізація в Україні триває вже четвертий рік – відтоді, як її оголосили 24 лютого 2022 року. Нещодавно Кабмін спростив процедуру бронювання для критично важливих підприємств та працівників оборонно-промислового комплексу. Інших серйозних змін у процедурі бронювання на 2026 рік поки що немає.