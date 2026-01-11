У Раді готують радикальні обмеження для чоловіків старше 25 років

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону.

За його словами, у парламенті готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.

"Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку", – зазначив нардеп.

Бабак додав, що держава не може обмежити право на освіту, звичайно, але тим часом буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються.

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває вже четвертий рік – відтоді, як її оголосили 24 лютого 2022 року. Нещодавно Кабмін спростив процедуру бронювання для критично важливих підприємств та працівників оборонно-промислового комплексу. Інших серйозних змін у процедурі бронювання на 2026 рік поки що немає.