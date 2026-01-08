Запорожье и Днепр без света после ночной атаки: в Укрэнерго сделали заявление

Иллюстративное фото

В ночь на 8 января россияне атаковали украинские города. В частности, энергетические объекты. В результате в Днепропетровской и Запорожской областях большинство людей потеряли электроэнергию

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что обесточено большинство потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях, включая областные центры. Аварийные работы будут начаты сразу, когда будет соответствующая ситуация безопасности. В первую очередь электроэнергию будут возвращать критической инфраструктуре.

"Если сейчас у вас есть свет на Днепропетровщине или в Запорожской области, пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально бережливо. Это позволит снизить нагрузку на сети и питать больше потребителей", - сообщили энергетики.

Напомним, в ночь на 7 января россияне атаковали Днепр "шахедами". В результате обстрела в городе вспыхнули пожары. Пострадали семь человек.