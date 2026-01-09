В Киеве ввели экстренные отключения света
В украинской столице из-за атак РФ и перегрузки электросетей введены экстренные отключения света
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
"Из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей в городе введены экстренные отключения", – говорится в сообщении.
Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.
"Если у вас есть свет, просим пользоваться мощными электроприборами поочередно. Любая экономия помогает избегать локальных аварий", – добавили в компании.
Ранее власти Киева призвали жителей уехать из столицы. Главная причина – отсутствие электро- и теплоснабжения в тысячах домов.
Во время ночных обстрелов Киева погиб медик из КаховкиВсе новости »
09 января 2026, 11:46Угрожал "оружием": в Киеве будут судить мужчину за ограбление таксиста
09 января 2026, 08:56В Киеве и двух районах области ввели экстренные отключения света
09 января 2026, 08:02
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Волыни бизнесмен помогал мужчинам, бежавшим за границу
09 января 2026, 15:45На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска
09 января 2026, 15:23В Закарпатье разоблачили масштабную наркосеть: зарабатывали более полумиллиона в месяц
09 января 2026, 14:55Эксдепутат из Харьковщины "забыл" задекларировать активы более чем на 31 млн грн
09 января 2026, 14:36В выходные Украину накроют сильные морозы
09 января 2026, 14:33В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21Российский дрон попал в частный дом в Дружковке
09 января 2026, 14:11Появились фото обломков "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину
09 января 2026, 14:04Взятка кроссовером: должностному лицу Ровенского ТЦК объявили подозрение
09 января 2026, 13:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »