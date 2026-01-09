В Киеве ввели экстренные отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

В украинской столице из-за атак РФ и перегрузки электросетей введены экстренные отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей в городе введены экстренные отключения", – говорится в сообщении.

Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.

"Если у вас есть свет, просим пользоваться мощными электроприборами поочередно. Любая экономия помогает избегать локальных аварий", – добавили в компании.

Ранее власти Киева призвали жителей уехать из столицы. Главная причина – отсутствие электро- и теплоснабжения в тысячах домов.