Ночная атака: ПВО обезвредила "Искандер" и 81 российский беспилотник
В ночь на 7 января РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 95 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили одну баллистическую ракету и 81 вражеский беспилотник на севере, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5 локациях.
Напомним, днем 6 января российские военные нанесли удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Поражен объект инфраструктуры.
