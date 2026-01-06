Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 января враг атаковал Украину 61 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 53 вражеских беспилотника на севере, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных дронов на 6 локациях.

Напомним, 5 января российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате удара в городе возник пожар и было повреждено предприятие.