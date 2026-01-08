11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 08:30

Силы ПВО обезвредили 70 из 97 беспилотников, которыми РФ ночью атаковала Украину

08 января 2026, 08:30
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 8 января враг атаковал Украину 97 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 70 вражеских беспилотников на востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

Атака на Украину 8 января 2025 года

Напомним, в ночь на 8 января россияне атаковали украинские энергетические объекты. В результате в Днепропетровской и Запорожской областях большинство людей остались без электроэнергии.

По состоянию на утро на Запорожье полностью возобновили электроснабжение, однако ситуация остается сложной. Часть Днепропетровщины остается без света.

Непогода в Украине: движение затруднено, спасатели работают в усиленном режиме
08 января 2026, 12:17
Воевал против Украины в Херсонской и Донбассе: судили военного, который перешел на сторону РФ
08 января 2026, 12:00
В Киеве в бизнес-центре лифт с пассажиром пролетел несколько этажей: все подробности
08 января 2026, 11:55
С 22 января поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому расписанию
08 января 2026, 11:43

08 января 2026, 11:30
В Винницкой области иностранец пытался подкупить пограничников, чтобы ввезти племянника в Украину
08 января 2026, 11:17
Обустроил "пункт наблюдения" прямо на крыше: в Хмельницкой области мужчина следил для россиян за украинскими вертолетами
08 января 2026, 11:00
В Харькове судья сбила подростков на переходе: появилось видео ДТП
08 января 2026, 10:59
Требовали от предпринимателя 3000 долларов: в Киеве задержали чиновника и его сообщницу
08 января 2026, 10:56
Сильный снег на западе страны: есть риск остановки транспорта
08 января 2026, 10:28
