Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 января враг атаковал Украину 97 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 70 вражеских беспилотников на востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

Напомним, в ночь на 8 января россияне атаковали украинские энергетические объекты. В результате в Днепропетровской и Запорожской областях большинство людей остались без электроэнергии.

По состоянию на утро на Запорожье полностью возобновили электроснабжение, однако ситуация остается сложной. Часть Днепропетровщины остается без света.