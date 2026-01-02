Melovin объявил о завершении музыкальной карьеры

Фото: Instagram.com/melovin_official

Украинский певец Melovin сообщил, что 2027 год станет годом завершения его музыкальной карьеры

Об этом он написал в своем Instagram, передает RegioNews.

Артист объяснил, что чувствует выгорание и нуждается в кардинальных изменениях в жизни. 2026 год станет последним годом его активных гастролей, шоу и встреч с поклонниками.

Melovin заявил, что это решение не является бегством от сцены, а актом честности перед собой. Он почувствовал, что теряет себя в безумном ритме шоу-бизнеса.

"Сейчас мне важно побыть в другом фокусе. Это о честности с собой. Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее чувство уже другое", – признался артист.

Певец планирует посвятить время родителям, любимому человеку и самому себе, отойти от постоянного онлайн-шума и повседневной активности.

Напомним, ранее украинский артист Melovin поразил поклонников неожиданной новостью – он сказал "да" своему избраннику, военному Петру, который с начала полномасштабной войны служит добровольцем и как парамедик спасает жизнь на самых горячих участках фронта.

Певец признался, что их отношения – это любовь с первого взгляда, которую они долго держали в тайне, пока романтическое предложение с букетом из 501 розы не заставило их раскрыть сердца публике.

Недавно Melovin получил от жениха военного роскошный подарок.