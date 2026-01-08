Сильный снег на западе страны: есть риск остановки транспорта

Иллюстративное фото: Нацполиция

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях идет снег. Если он не утихнет в ближайшие часы, на дорогах может остановиться движение транспорта

Об этом предупреждает Укртрансбезопасность, передает RegioNews.

"По состоянию на 09:15 8 января местами наблюдаются осадки в виде снега на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Существует риск остановки движения, если интенсивность осадков не снизится в ближайшие часы", – говорится в сообщении.

Укртрансбезопасность призывает перевозчиков и водителей учесть эти обстоятельства при планировании поездок.

Для оперативной ликвидации последствий, вызванных непогодой, и обеспечения проезда по автодорогам Закарпатской области привлечена дополнительная техника.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг, 8 января, в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях будет идти снег. Объявлен I уровень опасности.