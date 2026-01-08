В Україну йдуть 30-градусні морози
В середині січня Україну накриє значне похолодання. Зокрема температура повітря у Києві може опуститися майже до -27 градусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ventusky.
На погодній карті наголошено, що досить холодним днем може стати четвер, 15 січня.
Синоптики припускають, що саме у цей день у період з 01:00 до 04:00 температура повітря може відчуватись як -27 градусів.
Подекуди стовпчики термометрі можуть опуститися ще нижче.
Як повідомлялось, в Україні через снігопади та ожеледицю ускладнився рух на дорогах. Рятувальники в регіонах уже надають допомогу громадянам.
Сильний сніг на заході країни: є ризик зупинки транспортуВсі новини »
08 січня 2026, 10:28Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
23 грудня 2025, 15:59Стало відомо, якою буде погода у січні
22 грудня 2025, 17:43
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
08 січня 2026, 15:50У Львові відбулась акція на підтримку прикордонників
08 січня 2026, 15:19Негода в Україні ускладнила рух: ДТП та обмеження на дорогах у семи областях
08 січня 2026, 15:08Завдав державі 72 млн грн збитків: на Львівщині ДБР підозрює колишнього посадовця Нацгвардії
08 січня 2026, 14:39Шуфричу дозволили вийти з-під варти
08 січня 2026, 14:354000 доларів за втечу до Молдови: на Одещині викрили організаторів незаконного переправлення осіб через кордон
08 січня 2026, 14:06Під час мобілізації бив людей: ДБР повідомило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві
08 січня 2026, 13:51В українського топ-чиновника знайшли 5 тонн золота, яке той зберігає у Москві
08 січня 2026, 13:32Українські прикордонники знищили ворожих штурмовиків на Харківщині
08 січня 2026, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »