В Україну йдуть 30-градусні морози

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В середині січня Україну накриє значне похолодання. Зокрема температура повітря у Києві може опуститися майже до -27 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ventusky.

На погодній карті наголошено, що досить холодним днем може стати четвер, 15 січня.

Синоптики припускають, що саме у цей день у період з 01:00 до 04:00 температура повітря може відчуватись як -27 градусів.

Подекуди стовпчики термометрі можуть опуститися ще нижче.

Як повідомлялось, в Україні через снігопади та ожеледицю ускладнився рух на дорогах. Рятувальники в регіонах уже надають допомогу громадянам.