Россия превратила мирный Купянск в руины – фото с фронта

Фото: Сухопутин войска

Об этом сообщила пресс-служба подразделения, передает RegioNews.

"На этих кадрах – когда-то уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Нетрудно посмотреть, каким был этот город до прихода оккупанта", –говорится в сообщении Сухопутных войск.

Также отмечается, что 116 отдельная механизированная бригада является одним из подразделений, которые достойно защищают Купянск от российских оккупантов.

"Россия уничтожает, а мы защищаем свое – свою землю, своих людей и свое будущее", – подчеркнули в Сухопутных войсках.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где ведутся тяжелые бои. Он побывал у стелы города Купянск и поздравил украинских военных с их днем.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал, город под контролем ВСУ почти на 90%.

Российские оккупанты с октября периодически заявляют о якобы оккупации Купянска на Харьковщине. В то же время, украинские войска продолжают удерживать город.