Россия превратила мирный Купянск в руины – фото с фронта
Сухопутные войска ВСУ обнародовали фотографии разрушенного российскими захватчиками города Купянск Харьковской области, который враг пытался захватить
Об этом сообщила пресс-служба подразделения, передает RegioNews.
"На этих кадрах – когда-то уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Нетрудно посмотреть, каким был этот город до прихода оккупанта", –говорится в сообщении Сухопутных войск.
Также отмечается, что 116 отдельная механизированная бригада является одним из подразделений, которые достойно защищают Купянск от российских оккупантов.
"Россия уничтожает, а мы защищаем свое – свою землю, своих людей и свое будущее", – подчеркнули в Сухопутных войсках.
Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где ведутся тяжелые бои. Он побывал у стелы города Купянск и поздравил украинских военных с их днем.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал, город под контролем ВСУ почти на 90%.
Российские оккупанты с октября периодически заявляют о якобы оккупации Купянска на Харьковщине. В то же время, украинские войска продолжают удерживать город.