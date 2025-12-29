Как будут выключать свет в Украине 30 декабря
Во вторник, 30 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.
Как сообщалось, в Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией на 168 млн грн. В этом деле фигурирует и Укрэнерго.