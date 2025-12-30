В 2025 году Генпрокуратура открыла почти 2 тыс. уголовных дел о домашнем насилии

иллюстративное фото: из открытых источников

В этом году Генпрокуратура открыла 1 996 уголовных производств по статье о домашнем насилии. Это почти на треть меньше, чем в прошлом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на OpenDatabot.

Как отмечается, уголовных производств о домашнем насилии в стране уменьшилось на четверть. Большинство из них – 79% поступают в суд.

Впрочем, количество неофициальных обращений на Национальную горячую линию предупреждения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации наоборот – выросло на 9%.

"В общей сложности всего за три квартала на горячую линию поступило более 32 тысяч обращений. Преимущественно, за помощью обращаются женщины, впрочем, есть тенденция обращений пожилых людей и детей", – говорится в сообщении.

В среднем ежемесячно регистрируется 180 подобных дел.

Пик обращений из-за насилия в семье традиционно приходится на зимние праздники.

