14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 13:55

В 2025 году Генпрокуратура открыла почти 2 тыс. уголовных дел о домашнем насилии

30 декабря 2025, 13:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В этом году Генпрокуратура открыла 1 996 уголовных производств по статье о домашнем насилии. Это почти на треть меньше, чем в прошлом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на OpenDatabot.

Как отмечается, уголовных производств о домашнем насилии в стране уменьшилось на четверть. Большинство из них – 79% поступают в суд.

Впрочем, количество неофициальных обращений на Национальную горячую линию предупреждения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации наоборот – выросло на 9%.

"В общей сложности всего за три квартала на горячую линию поступило более 32 тысяч обращений. Преимущественно, за помощью обращаются женщины, впрочем, есть тенденция обращений пожилых людей и детей", – говорится в сообщении.

В среднем ежемесячно регистрируется 180 подобных дел.

Пик обращений из-за насилия в семье традиционно приходится на зимние праздники.

Ранее генпрокурор Руслан Кравченко анонсировал проверку деятельности всех детских домов в Украине. По состоянию на конец 2025 года в Украине насчитывается более 61 тысяч детей, лишенных родительской опеки, значительное большинство которых (более 90%) воспитывается в семейных формах.

