13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 12:35

ГПСУ рассказала, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу

30 декабря 2025, 12:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Наибольшее количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины фиксируют на границе с Молдовой и Румынией

Об этом в телеэфире сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, с осени количество лиц, пытающихся незаконно покинуть территорию Украины, постепенно уменьшается по сравнению с летним периодом. Отчасти это связано с ухудшением погодных условий.

Впрочем, говорит, даже зимой люди продолжают рисковать жизнью, пересекая границу через реки или труднодоступные горные участки.

Демченко также отметил, что в текущем году наблюдается увеличение попыток незаконно пересечь границу на направлении с Беларусью.

"По состоянию на данный момент таких нарушителей на участке границы с Беларусью было задержано почти 1400. Это меньше, чем на участках границы со странами ЕС, но на этом направлении также начались попытки незаконного пересечения государственной границы", – сказал спикер ГПСУ.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали автомобиль с пассажиром, который ехал в Молдову. Двое мужчин, в возрасте 23 и 24 лет, планировали вне пунктов пропуска доставить личность мобилизационного возраста на украинско-молдавскую границу. Перевозчикам грозит до 5 лет лишения свободы, в то время как их клиенту – штраф.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Молдова Румыния пересечение границы ГПСУ
Зеленский: проблемы мобилизации РФ могут ускорить конец войны
30 декабря 2025, 09:57
РФ теряет на войне в 6 раз больше военных, чем Украина
29 декабря 2025, 23:13
Военнослужащим будут платить втрое больше
29 декабря 2025, 22:13
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь
30 декабря 2025, 13:41
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 13:22
Россия превратила мирный Купянск в руины – фото с фронта
30 декабря 2025, 13:08
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
30 декабря 2025, 13:04
На Львовщине пассажирский поезд насмерть сбил женщину
30 декабря 2025, 13:01
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 12:55
Завершение войны в Украине зависит не от желания Трампа и не от доброй воли Зеленского, а от готовности Путина
30 декабря 2025, 12:52
В Житомире 16-летнего юношу ударило током в троллейбусе
30 декабря 2025, 12:45
На Харьковщине два брата работали на россиян: младший был еще школьником
30 декабря 2025, 12:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »