ГПСУ рассказала, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу

Наибольшее количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины фиксируют на границе с Молдовой и Румынией

Об этом в телеэфире сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, с осени количество лиц, пытающихся незаконно покинуть территорию Украины, постепенно уменьшается по сравнению с летним периодом. Отчасти это связано с ухудшением погодных условий.

Впрочем, говорит, даже зимой люди продолжают рисковать жизнью, пересекая границу через реки или труднодоступные горные участки.

Демченко также отметил, что в текущем году наблюдается увеличение попыток незаконно пересечь границу на направлении с Беларусью.

"По состоянию на данный момент таких нарушителей на участке границы с Беларусью было задержано почти 1400. Это меньше, чем на участках границы со странами ЕС, но на этом направлении также начались попытки незаконного пересечения государственной границы", – сказал спикер ГПСУ.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали автомобиль с пассажиром, который ехал в Молдову. Двое мужчин, в возрасте 23 и 24 лет, планировали вне пунктов пропуска доставить личность мобилизационного возраста на украинско-молдавскую границу. Перевозчикам грозит до 5 лет лишения свободы, в то время как их клиенту – штраф.