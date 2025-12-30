ДТП с маршруткой в Киевской области: количество жертв и пострадавших увеличилось

Фото: полиция

Число погибших в результате ДТП в Бориспольском районе увеличилось до двух

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате аварии 48-летний водитель авто Dodge погиб на месте, а его 49-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.

Также в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 16 человек: водитель и пассажиры маршрутки, пассажиры Dodge – 12-летний ребенок и 24-летняя женщина, а также 42-летний водитель Volkswagen. Пострадавших госпитализировали.

Правоохранители задержали 55-летнего водителя маршрутки. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, водитель маршрутки Mercedes-Benz, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Dodge, Volkswagen и BMW. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и 13 пострадавших.