В Ровенской области легковушка въехала в топливную колонку АЗС

Фото: скриншот

ДТП произошло в понедельник, 29 декабря, около 00:50 на автодороге Киев-Чоп возле села Колоденко Ровенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и прессслужбу патрульной полиции.

Легковушка Ford Edge въехала в автозаправочную станцию. К счастью, в результате ДТП пострадавших нет.

Патрульные выяснили, что 36-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения, чтобы иметь возможность объехать препятствие, и въехал в колонку.

В ходе общения полицейские заметили, что водитель пьян, и предложили ему пройти тест. Драгер показал 2,40 промилле – это в 12 раз больше нормы.

Спасатели осмотрели поврежденный автомобиль, чтобы исключить утечку горючего. Чтобы машина не загорелась, они отсоединили аккумулятор и отбуксировали авто на безопасное расстояние.

Полицейские эвакуировали автомобиль на арестплощадку, а на водителя составили админматериалы по трем статьям КУоАП.

Напомним, днем 28 декабря в Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, восемь – получили травмы.