15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
26 декабря 2025, 13:28

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после Рождества

26 декабря 2025, 13:28
иллюстративное фото: из открытых источников
Потребление электроэнергии выросло. В некоторых областях вынужденно применены аварийные отключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, противник продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры. В результате на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу все поврежденное оборудование.

"В результате предварительных массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Время применения вынужденных обесточений по вашему адресу узнайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – отметили в компании.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных областях применены аварийные отключения электроэнергии.

Ранее в Укрэнерго заявили, что РФ готовится к новой массированной атаке Украины. Об этом глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко сказал в эфире единого телемарафона.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
