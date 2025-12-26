В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после Рождества

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, противник продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры. В результате на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу все поврежденное оборудование.

"В результате предварительных массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Время применения вынужденных обесточений по вашему адресу узнайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – отметили в компании.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных областях применены аварийные отключения электроэнергии.

Ранее в Укрэнерго заявили, что РФ готовится к новой массированной атаке Украины. Об этом глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко сказал в эфире единого телемарафона.