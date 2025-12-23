Украинские пограничники уничтожили танк, пушку и несколько единиц тяжелой бронетехники россиян в Донецкой области
Пилоты пограничного подразделения «Феникс» круглосуточно стоят на страже Константиновки, зачищая ее окрестности от вражеских штурмовиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
На днях наши пограничники сожгли не один вражеский автомобиль, уничтожили несколько единиц бронетехники, включая танк, а изюминкой наших "охот" стала доисторическая советская пушка М-46.
Как сообщалось, двое украинских бойцов 130 дней удерживали позиции в Донецкой области. Ребята держали борону вблизи города Константиновка.
