Украинские защитники обезвредили еще почти 1100 оккупантов и 45 вражеских артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1090 российских захватчиков, 45 артсистем и 159 единиц автомобильной техники врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 200 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовал движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.
23 декабря 2025
