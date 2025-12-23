18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
23 декабря 2025, 18:15

Украинские войска с тяжелыми боями покинули важный населенный пункт в Донецкой области

23 декабря 2025, 18:15
иллюстративное фото: из открытых источников
Силы обороны вышли из Северска Донецкой области. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизнь личного состава

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что вблизи города продолжаются тяжелые бои. Армия РФ имеет в этом направлении существенное преимущество в технике и живой силе. Россияне продолжают наступать, несмотря на значительные потери.

"В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники ушли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой", – говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отметили, что город остается под огневым контролем наших войск.

Как сообщалось, двое украинских бойцов 130 дней удерживали позиции в Донецкой области. Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" держали оборону у Константиновки.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
