Украинские войска с тяжелыми боями покинули важный населенный пункт в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Силы обороны вышли из Северска Донецкой области. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизнь личного состава

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что вблизи города продолжаются тяжелые бои. Армия РФ имеет в этом направлении существенное преимущество в технике и живой силе. Россияне продолжают наступать, несмотря на значительные потери.

"В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники ушли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой", – говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отметили, что город остается под огневым контролем наших войск.

Как сообщалось, двое украинских бойцов 130 дней удерживали позиции в Донецкой области. Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" держали оборону у Константиновки.