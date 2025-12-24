В Украине ощутимо дорожают огурцы: какие теперь цены
На украинском рынке не хватает предложений качественных огурцов. При этом даже импорт не может компенсировать это. Это влияет на цены
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
Эксперты объяснили, что большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж. При этом поставки импортных огурцов сейчас называют нестабильными. Это привело к удорожанию.
На сегодняшний день тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются к продаже по 110-140 гривен за килограмм. В среднем это на 20% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.
Напомним, в канун новогодних праздников в Украине традиционно выросли цены на фруктовом рынке – особенно резко подорожали лимоны и мандарины.
