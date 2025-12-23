Цены растут как на дрожжах: сколько теперь стоят популярные продукты в Украине перед праздниками
В Украине за последнюю неделю изменились цены на овощи. Кроме того, подорожали мандарины на фоне подготовки к новогодним праздникам.
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Столовая свекла в Украине подорожала до 8-10 гривен за килограмм. Огурец также увеличился в цене до 130-150 гривен за килограмм. Сладкий перец подорожал до 100–120 гривен за килограмм.
Что касается фруктов, то больше всего подорожали мандарины. На фоне подготовки к праздникам традиционный фрукт подорожал до 65-100 гривен за килограмм.
Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.
