23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
23 декабря 2025, 23:55

Цены на популярный овощ падают: какие цены в украинских супермаркетах

23 декабря 2025, 23:55
Иллюстративное фото
В течение недели в Украине изменились цены на белокочанную капусту. Участники рынка объясняют это большими объемами

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На этой неделе владельцы необорудованных хранилищ активно распродавали запасы. Это связано с тем, что из-за теплой погоды качество капусты начало стремительно падать. Цену производители готовы были снижать до 1,5 гривны за килограмм (0,04 доллара за килограмм).

При этом фермеры не опускали цены ниже 2-8 гривен за килограмм. В среднем это на 23% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей. Те фермеры, которые имеют запасы качественной капусты, не спешат продавать свой товар, поскольку ожидают подорожания.

Если сравнивать с прошлым годом, то капуста подешевела в среднем на 85%.

Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.

23 декабря 2025
07 августа 2025
