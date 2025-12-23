Цены на популярный овощ падают: какие цены в украинских супермаркетах

Иллюстративное фото

В течение недели в Украине изменились цены на белокочанную капусту. Участники рынка объясняют это большими объемами

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На этой неделе владельцы необорудованных хранилищ активно распродавали запасы. Это связано с тем, что из-за теплой погоды качество капусты начало стремительно падать. Цену производители готовы были снижать до 1,5 гривны за килограмм (0,04 доллара за килограмм).

При этом фермеры не опускали цены ниже 2-8 гривен за килограмм. В среднем это на 23% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей. Те фермеры, которые имеют запасы качественной капусты, не спешат продавать свой товар, поскольку ожидают подорожания.

Если сравнивать с прошлым годом, то капуста подешевела в среднем на 85%.

