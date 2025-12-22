Цены на курятину в Украине: как изменились цены за год и сколько будет стоить закупиться на праздники

Фото: Нацполиция

В Украине за последние месяцы курятина немного подешевела. Стало известно, как изменилась стоимость

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Средние цены на куриную тушку опустились до 117,93 гривны за килограмм. Это на 1,7% меньше, чем было в октябре этого года. Тогда средняя стоимость составила около 120 гривен за килограмм.

При этом если сравнивать с ценами в прошлом году, куриная тушка подорожала почти на 28% – тогда средняя стоимость мяса составляла 92,38 гривны за килограмм. Куриное филе тоже подорожало за год: цена поднялась на 31,3%, до 171 гривны за килограмм в среднем.

