Цены на курятину в Украине: как изменились цены за год и сколько будет стоить закупиться на праздники
В Украине за последние месяцы курятина немного подешевела. Стало известно, как изменилась стоимость
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Средние цены на куриную тушку опустились до 117,93 гривны за килограмм. Это на 1,7% меньше, чем было в октябре этого года. Тогда средняя стоимость составила около 120 гривен за килограмм.
При этом если сравнивать с ценами в прошлом году, куриная тушка подорожала почти на 28% – тогда средняя стоимость мяса составляла 92,38 гривны за килограмм. Куриное филе тоже подорожало за год: цена поднялась на 31,3%, до 171 гривны за килограмм в среднем.
Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.
Рождественская корзина в Украине подорожала: как изменились цены на продуктыВсе новости »
19 декабря 2025, 23:30Почти 200 тыс грн: такая стоимость самого дорогого празднования Нового Года в Буковеле
17 декабря 2025, 20:13Оливье в Украине подорожало: сколько теперь будет стоить популярное новогоднее блюдо
16 декабря 2025, 23:30
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Звездный учитель физики Руслан Игоревич тайно женился
23 декабря 2025, 01:30"Сделаем все возможное": дети Степана Гиги рассказали, что теперь будет с его песнями
23 декабря 2025, 00:30ГБР провело обыски у бывшего генпрокурора Пискуна, проживающего во Франции
22 декабря 2025, 22:24За неделю Польша депортировала более 20 украинцев
22 декабря 2025, 21:43В Запорожье во время пожара чрезвычайники спасли 5 человек, среди них ребенок
22 декабря 2025, 20:53В Днепре мужчина катался с женщинами на авто с наркотиками и без бампера.
22 декабря 2025, 20:50Из Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины эвакуировали 3400 гражданских
22 декабря 2025, 20:35В Запорожье бывшего спасателя судили за государственную измену
22 декабря 2025, 20:25Авто на скорости врезалось в отбойник под Киевом: госпитализированы водитель и 28-летняя пассажирка
22 декабря 2025, 20:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »