Різдвяний кошик в Україні подорожчав: як змінились ціни на продукти
В Україні напередодні Різдва змінились ціни на продукти. Ціна на 12 пісних страв теж стала більшою
Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.
Фахівці підрахували, що на 12 пісних справ в грудні 2025 року доведеться витратити приблизно 913,57 гривні. Це на 11% дорожче, аніж минулого року. При цьому низка овочів здешевшала:
- капуста подешевшала на 73%,
- морква – на 63%, цибуля – на 58%,
- картопля – на 54%,
- буряк – на 51%.
Завдяки цьому стали дешевшими такі страви як вареники з капустою, картопля з часником, вінегрет. Пісний борщ цьогоріч на 18% дешевше, аніж минулого року.
Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.
