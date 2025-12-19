22:57  19 грудня
Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі та поранені
22:35  19 грудня
Центр Києва завтра перекриють: названа причина
20:59  19 грудня
Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 23:30

Різдвяний кошик в Україні подорожчав: як змінились ціни на продукти

19 грудня 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні напередодні Різдва змінились ціни на продукти. Ціна на 12 пісних страв теж стала більшою

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Фахівці підрахували, що на 12 пісних справ в грудні 2025 року доведеться витратити приблизно 913,57 гривні. Це на 11% дорожче, аніж минулого року. При цьому низка овочів здешевшала:

  • капуста подешевшала на 73%,
  • морква – на 63%, цибуля – на 58%,
  • картопля – на 54%,
  • буряк – на 51%.

Завдяки цьому стали дешевшими такі страви як вареники з капустою, картопля з часником, вінегрет. Пісний борщ цьогоріч на 18% дешевше, аніж минулого року.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
Майже 200 тис грн: саме така вартість найдорожчого святкування Нового Року у Буковелі
17 грудня 2025, 20:13
Олів'є в Україні подорожчало: скільки тепер коштуватиме популярна новорічна страва
16 грудня 2025, 23:30
Гречка в Україні відчутно подорожчала: скільки доведеться витратити на кілограм
16 грудня 2025, 22:30
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі та поранені
19 грудня 2025, 22:57
Україна змушена буде платити ЄС 3 млрд євро щорічних відсотків за 90 млрд євро допомоги
19 грудня 2025, 22:49
У Дніпрі військовий іздив на авто під діями наркотиків
19 грудня 2025, 22:45
Центр Києва завтра перекриють: названа причина
19 грудня 2025, 22:35
Скільки коштують наші далекобійні дронові атаки по РФ
19 грудня 2025, 22:20
На Волині вантажівка налетіла на велосипедіста та перекинулась
19 грудня 2025, 21:55
Стало відомо, де можуть пройти наступні мирні переговори по Україні
19 грудня 2025, 21:21
Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами
19 грудня 2025, 20:59
На Житомирщині 17-річна дівчина загинула в ДТП: що загрожуватиме п'яному мотоциклісту
19 грудня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »