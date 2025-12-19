Різдвяний кошик в Україні подорожчав: як змінились ціни на продукти

Ілюстративне фото

В Україні напередодні Різдва змінились ціни на продукти. Ціна на 12 пісних страв теж стала більшою

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Фахівці підрахували, що на 12 пісних справ в грудні 2025 року доведеться витратити приблизно 913,57 гривні. Це на 11% дорожче, аніж минулого року. При цьому низка овочів здешевшала:

капуста подешевшала на 73%,

морква – на 63%, цибуля – на 58%,

картопля – на 54%,

буряк – на 51%.

Завдяки цьому стали дешевшими такі страви як вареники з капустою, картопля з часником, вінегрет. Пісний борщ цьогоріч на 18% дешевше, аніж минулого року.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.