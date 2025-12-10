Уряд обіцяє скоротити відключення світла для населення: усі деталі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, постійні російські обстріли пошкодили об’єкти генерації, мережі та системи передачі, що спричинило складну ситуацію в енергосистемі.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об’єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", – зазначила Свириденко.

Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. З переліків будуть виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів. Вивільнені обсяги електроенергії будуть спрямовані на побутових споживачів.

Крім того, уряд доручив ОВА, органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Додаткове освітлення будівель, вулиць, парків, декоративні гірлянди та вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними.

"Вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електроенергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією", – підкреслила Свириденко.

Міненерго, Мінрозвитку та Держінспекція енергетичного нагляду разом з ОВА мають забезпечити повне функціонування об’єктів розподіленої генерації – газопоршневих та газотурбінних установок, дизельних, бензинових та газових генераторів, зокрема когенераційних. Усі технічні проблеми, що заважають передачі електроенергії в мережу, мають бути оперативно усунені.

Крім того, уряд дозволив імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям із державною часткою понад 50%. Це має зменшити навантаження на енергосистему та стабілізувати роботу в пікові години.

Нагадаємо, в середу, 10 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. При цьому ситуація в енергосистемі може змінитись.